Tailandia: Bottega Veneta inaugura un nuovo concept store all'Emporium di Bangkok

25 Luglio 2024_ Bottega Veneta, il prestigioso marchio italiano, ha aperto un nuovo concept store presso il centro commerciale Emporium di Bangkok, attirando numerosi celebrità locali. L'evento ha visto la partecipazione di noti volti del mondo dello spettacolo, tra cui l'ambasciatrice del marchio, Kanyawit, e altri influencer, tutti in abiti eleganti della collezione Pre-Fall 24. Il negozio, che si estende su 420 metri quadrati, riflette l'estetica italiana con materiali provenienti dalla regione del Veneto, creando un'atmosfera calda e accogliente. La nuova apertura offre una vasta gamma di prodotti, tra cui abbigliamento, borse e accessori, tutti firmati dal direttore creativo Matthieu Blazy. La notizia è stata riportata da forbesthailand.com. Questo evento sottolinea l'influenza della moda italiana in Tailandia e l'apprezzamento per il design e l'artigianato di alta qualità.