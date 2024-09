Tailandia: Bulgari inaugura un pop-up store a Phuket ispirato alla cultura romana

20 Settembre 2024_ Bulgari ha aperto un nuovo pop-up store presso il Central Phuket Floresta, un centro commerciale di lusso situato nel cuore di Phuket, conosciuta come la ‘Perla dell’Andaman’. Questo spazio espositivo trae ispirazione dalla ricca eredità culturale romana, presentando un design che unisce modernità e tradizione italiana. I visitatori possono ammirare collezioni iconiche come Serpenti e B.Zero1, realizzate con materiali pregiati che richiamano l'eleganza senza tempo di Roma. La notizia è stata riportata da hisopartyofficial.com. Il pop-up store si trova al primo piano della zona Myth of Luxe e offre un'esperienza di shopping esclusiva, celebrando l'arte orafa italiana in un contesto esotico come Phuket.