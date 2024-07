Tailandia: Calo della fiducia dei consumatori a giugno 2024

11 Luglio 2024_ La fiducia dei consumatori tailandesi è scesa a 58.9 punti a giugno 2024, il livello più basso degli ultimi nove mesi. Il calo è stato influenzato dalle preoccupazioni per l'instabilità politica, dopo che la Corte Costituzionale ha accettato una petizione di 40 senatori riguardante le qualifiche del Primo Ministro. Altri fattori includono l'aumento dei prezzi dell'energia, in particolare della benzina, e la lenta ripresa economica. Anche le tensioni internazionali, come la guerra in Medio Oriente, hanno contribuito a questa situazione. Lo riporta il sito di notizie กรุงเทพธุรกิจ. La fiducia complessiva nell'economia è scesa a 52.6 punti, mentre la fiducia nelle opportunità di lavoro e nei redditi futuri è rispettivamente a 56.1 e 67.9 punti.