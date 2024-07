Tailandia: Cannabis e canapa riclassificate come narcotici

6 Luglio 2024_ Un comitato incaricato del controllo delle droghe illegali ha votato per riclassificare la cannabis e la canapa come narcotici, a...

6 Luglio 2024_ Un comitato incaricato del controllo delle droghe illegali ha votato per riclassificare la cannabis e la canapa come narcotici, a seguito di preoccupazioni sulla loro legalità. La nuova classificazione entrerà in vigore il 1° gennaio del prossimo anno, secondo quanto dichiarato dal Dr. Surachoke Tangwiwat, vice segretario permanente del Ministero della Salute Pubblica. Il Dr. Surachoke, che ha presieduto la riunione di ieri, ha affermato che i membri del comitato hanno concordato sul principio che la cannabis dovrebbe essere utilizzata solo per scopi medici e non per uso ricreativo. La decisione riflette un approccio più restrittivo verso l'uso della cannabis nel paese. Lo riporta il Bangkok Post. La misura mira a regolamentare meglio l'uso della cannabis e a prevenire abusi.