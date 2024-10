Tailandia: Celebrazione del Muay Thai in Italia con il WBC

13 Ottobre 2024_ La città di Verona, Italia, ha ospitato il grande evento di Muay Thai 'Amazing Muay Thai Fight Day' per celebrare il 20°...

13 Ottobre 2024_ La città di Verona, Italia, ha ospitato il grande evento di Muay Thai 'Amazing Muay Thai Fight Day' per celebrare il 20° anniversario del WBC Muay Thai. L'evento ha visto la partecipazione di atleti di fama, tra cui l'ex campione Keaw Phayak, che ha combattuto contro il giovane talento Yodpitak, vincendo il titolo WBC. La manifestazione ha incluso anche altri incontri di alto livello, con atleti provenienti da diverse nazioni, tra cui l'Italia, che ha visto la partecipazione di Lodovica Ciarpa Glini e Mauro Serra. La notizia è stata riportata da khaosod.co.th, evidenziando l'interesse crescente per il Muay Thai in Italia, sostenuto da iniziative che promuovono la cultura sportiva thailandese nel mondo.