Tailandia: Celebrità thailandesi pronte per la Milan Fashion Week 2024

16 Settembre 2024_ La Milan Fashion Week si prepara a dare il via alla sua edizione 2024, presentando le collezioni Women's Spring Summer 2025 dal 17 al 23 settembre. Celebrità thailandesi, tra cui l'attrice Bella Ranee, parteciperanno agli eventi di moda, con il primo show di Fendi in programma il 17 settembre. Il 19 settembre, l'attrice Toey Jarinporn sarà presente alla sfilata di Prada, mentre Emporio Armani vedrà la partecipazione di altri volti noti thailandesi. La settimana culminerà con la sfilata di Gucci, a cui parteciperà anche il brand ambassador thailandese Gulf Kanawut, evidenziando l'interesse internazionale per la moda italiana. La notizia è riportata da mintmagth.com. La Milan Fashion Week continua a essere un'importante piattaforma per la moda globale, attirando talenti e celebrità da tutto il mondo.