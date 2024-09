Tailandia: Celebrità thailandesi sbarcano a Milano per la Fashion Week con Emporio Armani

18 Settembre 2024_ Gli attori thailandesi C-Phruk Panich e Namtan Tipanari si preparano a partecipare alla Milan Fashion Week 2024 come ospiti speciali del marchio italiano Emporio Armani. I due artisti sfoggeranno i loro look ispirati allo stile del noto brand durante la presentazione della collezione Spring/Summer 2025 Womenswear il 19 settembre. Namtan ha scelto un outfit classico e chic, mentre C-Phruk ha optato per un look casual ma elegante, entrambi riflettendo l'estetica sofisticata di Emporio Armani. La notizia è stata riportata da mthai.com, evidenziando l'influenza della moda italiana anche in Tailandia. Emporio Armani è un marchio di moda di lusso fondato a Milano, noto per il suo design innovativo e la sua eleganza senza tempo.