Tailandia: Central Retail visita i negozi Rinascente in Italia per espandere il mercato del lusso

18 Ottobre 2024_ Central Retail Corporation (CRC) ha recentemente inviato un gruppo di giornalisti in Italia per visitare i negozi Rinascente, acquisiti nel 2011. Il CEO, Yonn Phokhap, ha partecipato al tour a Firenze e Milano, esplorando tre filiali a Roma, Firenze e Milano. Questo viaggio segna un passo importante per CRC, che ha raggiunto un fatturato record di oltre 1 miliardo di euro in Italia lo scorso anno, contribuendo così a rafforzare la presenza del marchio tailandese nel mercato del lusso europeo. La notizia è stata riportata da marketeeronline.co. CRC continua a espandere la sua influenza non solo in Italia, ma anche in Vietnam, dove è il principale rivenditore straniero.