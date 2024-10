Tailandia: CEO di iCon Group si consegna alla polizia per frode

13 Ottobre 2024_ Waranatphon 'Paul' Waranyawongrakul, CEO della iCon Group Co, si è consegnato alla Consumer Protection Police Division (CPPD) dopo che numerose persone hanno presentato denunce per un presunto caso di frode legato a stoccaggio di prodotti. Il CEO, 43 anni, ha espresso il suo rammarico per le perdite subite dai clienti e ha dichiarato la sua innocenza, sostenendo di aver costruito la sua carriera negli ultimi dieci anni. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra i consumatori e ha attirato l'attenzione delle autorità competenti. La notizia è stata riportata dal Bangkok Post. La iCon Group è un'azienda di vendita diretta che opera in Tailandia, e il caso ha messo in evidenza le problematiche legate alla protezione dei consumatori nel settore.