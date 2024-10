Tailandia: Cerimonia di commemorazione per il Re Chulalongkorn

23 Ottobre 2024_ Il Re della Thailandia e la Regina hanno deposto una corona di fiori presso il monumento dedicato al Re Chulalongkorn, noto anche come Rama V, in occasione della celebrazione del giorno di Piyamaharaj. Questa cerimonia si svolge ogni anno per onorare il contributo del Re Chulalongkorn alla modernizzazione del Paese e al miglioramento delle condizioni di vita dei suoi cittadini. La commemorazione si è tenuta presso il Palazzo Dusit, un'importante residenza reale situata a Bangkok, che ospita eventi ufficiali e cerimonie di stato. La celebrazione è un momento significativo per il popolo thailandese, che ricorda con rispetto il regno di Chulalongkorn, come riportato da เดลินิวส์. La figura di Chulalongkorn è fondamentale nella storia thailandese, poiché ha introdotto riforme che hanno trasformato la Thailandia in una nazione moderna.