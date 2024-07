Tailandia: Cerimonia di raccolta dell'acqua sacra a Prachuap Khiri Khan

4 Luglio 2024_ Il governatore di Prachuap Khiri Khan, Somkid Chantamuk, ha presieduto una cerimonia di raccolta dell'acqua sacra presso il Wat Khao Tham Ma Rong, nel distretto di Bang Saphan. L'evento è stato organizzato in onore del compleanno del Re della Tailandia, che sarà celebrato il 28 luglio 2024. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi funzionari governativi e cittadini, molti dei quali indossavano abiti gialli in segno di rispetto. L'acqua raccolta sarà utilizzata per preparare l'acqua sacra per le celebrazioni ufficiali che si terranno il 7 e 8 luglio presso il Wat Khlong Wan. Lo riporta il sito di notizie เดลินิวส์. La cerimonia ha incluso anche rituali tradizionali e preghiere per onorare le divinità protettrici del luogo sacro.