Tailandia: Cerimonia di sepoltura per il veterano della guerra di Corea Somkiat Insorn

09 Novembre 2024_ I resti del comandante Somkiat Insorn, un veterano thailandese della guerra di Corea, saranno sepolti a Busan, Corea del Sud, lunedì prossimo. Alla cerimonia parteciperanno militari thailandesi e sudcoreani per rendere omaggio al loro collega. Somkiat Insorn ha servito con distinzione durante il conflitto, e la sua sepoltura rappresenta un momento di riconoscimento per il suo contributo. L'evento sottolinea i legami storici tra Thailandia e Corea del Sud, evidenziando l'importanza della memoria storica. La notizia è riportata da Bangkok Post. La cerimonia si svolgerà in un contesto di rispetto e commemorazione, riflettendo il valore del servizio militare e la gratitudine verso i veterani.