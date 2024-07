27 Luglio 2024_ In Tailandia si è svolta una cerimonia dedicata al 'Pahom Patupee', un grande arazzo che simboleggia la prosperità e la benedizione per la monarchia. L'evento ha visto la partecipazione di alti funzionari e membri della famiglia reale, sottolineando l'importanza culturale e spirituale di questo manufatto. Il 'Pahom Patupee' è stato realizzato con tecniche tradizionali e rappresenta un omaggio alla storia e alla cultura tailandese. La cerimonia ha avuto luogo in un contesto di grande solennità, evidenziando il rispetto e la devozione del popolo tailandese verso la monarchia, come riportato da เดลินิวส์. Questo evento si inserisce in una serie di celebrazioni che mirano a rafforzare l'identità culturale e la coesione sociale nel paese.