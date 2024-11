Tailandia: Chatuchak Market diventa il centro del soft power thailandese

04 Novembre 2024_ Il Comitato Nazionale per lo Sviluppo del Soft Power ha annunciato piani per trasformare il Chatuchak Weekend Market di Bangkok in...

04 Novembre 2024_ Il Comitato Nazionale per lo Sviluppo del Soft Power ha annunciato piani per trasformare il Chatuchak Weekend Market di Bangkok in un hub del soft power thailandese entro i prossimi due anni. Il budget per il soft power è stato aumentato da 625 milioni a 3,5 miliardi di baht, con l'obiettivo di sviluppare spazi dedicati a libri, moda, design, musica e artigianato. Attualmente, il mercato attira fino a 300.000 visitatori al giorno, evidenziando il suo potenziale turistico. Il progetto prevede anche la creazione di un sottocomitato per lo sviluppo del mercato, con l'intento di renderlo un nuovo punto di riferimento per i turisti a Bangkok, come riportato da Bangkok Post. Chatuchak Market, con oltre 10.000 negozi e una superficie di 1,5 milioni di metri quadrati, è già un'importante attrazione turistica, e il suo sviluppo mira a promuovere ulteriormente i prodotti locali e la cultura thailandese.