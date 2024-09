Tailandia: Chef Giuseppe De Vuono porta la cucina siciliana a Bangkok

05 Settembre 2024_ Il 13 e 14 settembre 2024, il rinomato ristorante italiano Rossini's, situato al Sheraton Grande Sukhumvit di Bangkok, ospiterà un evento culinario unico con lo chef Giuseppe De Vuono. Originario della Sicilia, De Vuono presenterà la ‘Sicilian Symphony of Culinary Overture', un'esperienza gastronomica che unisce sapori siciliani e influenze di Hong Kong, in un menù che include piatti come arancino ragout e paccheri con ragu di calamari. L'evento, che promette di deliziare i palati con una selezione di vini italiani, rappresenta un'opportunità per i buongustai di esplorare la ricca tradizione culinaria italiana a Bangkok. La notizia è riportata da prestigeonline.com. Questo evento sottolinea l'impatto della cucina italiana nel mondo, portando un pezzo di Sicilia nella vibrante capitale tailandese.