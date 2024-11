Tailandia: Chef italiana Cristina Bowerman incanta Bangkok con la sua cucina

6 Novembre 2024_ L'Anantara Siam Bangkok Hotel ospita un evento culinario straordinario con la chef italiana Cristina Bowerman, famosa per il suo ristorante stellato Michelin, Glass Hostaria, a Roma. Dal 6 novembre al 30 dicembre 2024, i visitatori di Bangkok potranno gustare piatti innovativi che uniscono tradizione e creatività, come il Liquid Parmigiano Reggiano Ravioli e il Beef Tenderloin con Chocolate Demi-Glace. Bowerman, originaria di Cerignola, Puglia, è riconosciuta per il suo impegno nella cucina sostenibile e per aver ricevuto numerosi premi, tra cui il riconoscimento tra le 100 donne più influenti d'Italia da Forbes. La notizia è riportata da thai.news, sottolineando l'importanza della cucina italiana nel panorama gastronomico di Bangkok e l'impatto della chef Bowerman nella promozione della cultura culinaria italiana all'estero.