Tailandia: Chef italiani protagonisti al Chef’s World Kitchen di Tops

22 Ottobre 2024_ Il supermercato Tops, parte del gruppo Central Retail, ospita il Chef’s World Kitchen, un evento che celebra la cucina internazionale con la partecipazione di quattro chef di fama. Tra questi, il chef italiano Frederik Farina, Executive Chef del Marriott Hotel di Bangkok, presenta un piatto tipico della Puglia, gli Spaghetti all'Assassina, utilizzando ingredienti di alta qualità come il pomodoro e l'olio d'oliva. L'evento, che si svolge fino al 29 ottobre 2024, offre ai visitatori l'opportunità di scoprire oltre 3.640 prodotti esclusivi da diverse cucine del mondo, tra cui quella italiana. La notizia è riportata da bluechipthai.com. Questo evento rappresenta un'importante occasione per promuovere la cultura gastronomica italiana in Tailandia, evidenziando l'alta qualità degli ingredienti e delle ricette tradizionali.