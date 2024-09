Tailandia: Chef italiano Enrico Marmo protagonista al World Gourmet Festival

25 Settembre 2024_ Anantara Chiang Mai Resort ospiterà il rinomato Chef Enrico Marmo, del Ristorante Balzi Rossi, per il World Gourmet Festival il 27 e 28 settembre 2024. Il festival, che celebra i talenti culinari di tutto il mondo, vedrà Marmo presentare un menù di quattro portate ispirato alla tradizione ligure, reinterpretato con un tocco moderno. I piatti includeranno specialità come ricci di mare e aragosta, arricchiti da influenze asiatiche. La notizia è riportata da chiangmaicitylife.com. Questo evento rappresenta un'importante opportunità per apprezzare la cucina italiana in Tailandia, sottolineando l'influenza della gastronomia italiana a livello globale.