Tailandia: Chef italiano presenta la cucina siciliana al Rossini’s di Bangkok

29 Agosto 2024_ Questo settembre, il ristorante Rossini’s di Bangkok ospiterà il talentuoso chef italiano Giuseppe De Vuono per un evento culinario unico, la Sicilian Symphony Culinary Overture. De Vuono, executive chef del ristorante Octavium a Hong Kong, porterà in Tailandia un menù ispirato ai sapori della Sicilia, arricchito da melodie incantevoli. I commensali potranno gustare piatti raffinati come Paccheri con Ragu di Calamari e Wagyu con Salsa Tonnata, in un'esperienza che celebra la tradizione gastronomica italiana. La notizia è riportata da punchmedia.co.th. L'evento si svolgerà il 13 e 14 settembre, promettendo un viaggio culinario indimenticabile per gli amanti della buona cucina.