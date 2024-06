Tailandia: Chef taiwanese vince premio in Italia con pizza all'ananas

28 Giugno 2024_ Un ristorante di Taiwan ha vinto un premio al Naples CAPUTO Cup World Pizza Masters Championship in Italia con una pizza all'ananas. La competizione, tenutasi il 20 giugno, ha visto la partecipazione di oltre 600 chef da tutto il mondo. La pizza vincitrice, creata dallo chef Liu Wen-Jun del BANCO Wood-Fired Pizza, ha ottenuto il terzo posto nella categoria creatività. La giuria è rimasta colpita dall'uso innovativo dell'ananas come salsa al posto del tradizionale pomodoro. Lo riporta blockdit.com. Liu Wen-Jun ha espresso la sua gioia per il riconoscimento, sottolineando l'importanza del supporto ricevuto per partecipare alla competizione in Italia.