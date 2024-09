Tailandia: Chiamata alla riduzione dei tassi d'interesse per stimolare l'economia

20 Settembre 2024_ La Camera di Commercio e la Federazione delle Industrie della Thailandia hanno sollecitato il Comitato di Politica Monetaria (กนง.) a ridurre il tasso d'interesse attuale del 2,25% per stimolare l'economia nazionale, che sta rallentando a causa della diminuzione delle esportazioni e della lenta ripresa dei consumi interni. Secondo l'analisi di CIMB Thai, è improbabile che il กนง. decida di abbassare i tassi nella prossima riunione. La richiesta di riduzione dei tassi è vista come una misura necessaria per affrontare le sfide economiche attuali. La fonte di questa notizia è กรุงเทพธุรกิจ. La situazione economica in Thailandia è influenzata da fattori globali e interni, rendendo cruciale un intervento tempestivo per sostenere la crescita.