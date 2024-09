Tailandia: Chiarimenti sulla trasparenza dei fondi pubblici a Phitsanulok

15 Settembre 2024_ Le autorità di Phitsanulok hanno smentito le voci di irregolarità nella gestione dei fondi pubblici, affermando che i dati forniti erano errati. È stato sottolineato che il sistema digitale per la registrazione delle spese è stato implementato correttamente, garantendo la trasparenza. Inoltre, è stata evidenziata l'importanza di un monitoraggio costante per prevenire possibili abusi. La notizia è stata riportata da เดลินิวส์. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a segnalare eventuali anomalie e hanno promesso di mantenere un dialogo aperto con i cittadini per garantire la fiducia nella gestione pubblica.