Tailandia: Città thailandesi tra le peggiori al mondo per inquinamento atmosferico

26 Ottobre 2024_ Diverse città thailandesi sono state classificate tra le peggiori al mondo per inquinamento atmosferico, secondo un rapporto del Dipartimento per il Controllo dell'Inquinamento. Il rapporto evidenzia un deterioramento della qualità dell'aria in molte aree, richiedendo misure urgenti per affrontare il problema. Il dipartimento sta collaborando con le autorità locali per implementare strategie volte a migliorare la situazione. È fondamentale un intervento immediato per garantire un ambiente più sano per i cittadini. Lo riporta il Bangkok Post. Le città thailandesi, come Bangkok, sono note per i loro alti livelli di smog, che rappresentano una seria minaccia per la salute pubblica.