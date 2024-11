Tailandia: Collaborazione agricola con l'Italia in vista di nuove opportunità

1 Novembre 2024_ Il Ministro dell'Agricoltura thailandese, Dr. Narumon Pinyosinwat, ha incontrato il Ministro italiano Francesco Lollobrigida a Roma per discutere di cooperazione agricola e ricerca tecnologica. Durante l'incontro, la Thailandia ha confermato il suo impegno a rafforzare i legami con l'Italia, in seguito alla visita dell'ex Primo Ministro thailandese, Srettha Thavisin, avvenuta a maggio. Lollobrigida visiterà la Thailandia a novembre per esplorare opportunità commerciali, mentre la Thailandia ha richiesto supporto per la ripresa delle esportazioni di cavalli verso l'Unione Europea, sospese a causa di un'epidemia. La notizia è riportata da naewna.com e sottolinea l'importanza della collaborazione tra i due Paesi nel settore agricolo e sportivo.