Tailandia: Collaborazione agricola con l'Italia per promuovere il commercio e la moda

11 Novembre 2024_ La Thailandia e l'Italia stanno per firmare un Memorandum of Understanding (MOU) per rafforzare la cooperazione agricola, con...

11 Novembre 2024_ La Thailandia e l'Italia stanno per firmare un Memorandum of Understanding (MOU) per rafforzare la cooperazione agricola, con l'obiettivo di migliorare il commercio e gli investimenti tra i due paesi. Il Ministro dell'Agricoltura thailandese, Dr. Narumon Pinyosinwat, ha discusso con il suo omologo italiano, Francesco Lollobrigida, l'importanza di questa collaborazione, che include anche l'uso della seta thailandese nel settore della moda. Entrambi i paesi mirano a scambiare conoscenze e a sviluppare ulteriormente il potenziale della seta come soft power nel panorama della moda globale. La notizia è riportata da mgronline.com. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo per l'industria agricola thailandese, che cerca di espandere le sue opportunità commerciali in Europa.