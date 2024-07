Tailandia: Collaborazione economica tra Italia e Tailandia per 1.9 miliardi di euro

4 Luglio 2024_ La Tailandia e l'Italia hanno rafforzato la loro collaborazione economica con un valore commerciale congiunto di 1.9 miliardi di euro nel 2023. La nona edizione dell'Italian-Thai Business Forum si è tenuta a Palazzo Vecchio, Firenze, con la partecipazione di 29 aziende leader dei due Paesi. L'evento ha visto la presenza di importanti figure come il Primo Ministro tailandese Srettha Thavisin e la sua controparte italiana Giorgia Meloni, che hanno discusso di investimenti e commercio. La prossima visita di Meloni in Tailandia è prevista per febbraio 2025. Lo riporta thejournalistclub.com. L'incontro ha sottolineato l'importanza di settori come l'automotive, il bancario, l'infrastruttura e il turismo, promuovendo una crescita sostenibile e integrata tra le due nazioni.