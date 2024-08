Tailandia: Collaborazione tra Thailandia, Laos e Cina per affrontare le inondazioni

30 Agosto 2024_ Il Ministero degli Affari Esteri thailandese ha avviato discussioni con i rappresentanti di Laos e Cina per affrontare le recenti...

30 Agosto 2024_ Il Ministero degli Affari Esteri thailandese ha avviato discussioni con i rappresentanti di Laos e Cina per affrontare le recenti inondazioni nel nord della Thailandia. Durante una telefonata, le autorità thailandesi hanno chiesto di monitorare il livello dell'acqua nel fiume Mekong e di coordinare le informazioni per garantire una gestione efficace della situazione. I rappresentanti di Laos e Cina hanno confermato la loro disponibilità a collaborare, incluso il possibile rinvio del rilascio d'acqua dai bacini idrici. La notizia è stata riportata da khaosod.co.th, evidenziando l'importanza della cooperazione regionale nella gestione delle risorse idriche. Le inondazioni recenti hanno colpito diverse province, richiedendo un'azione coordinata tra i paesi del Mekong per mitigare i danni.