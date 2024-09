Tailandia: Commissione Elettorale respinge oltre 10 denunce contro il governo

30 Settembre 2024_ L'Ufficio della Commissione Elettorale della Thailandia ha respinto più di dieci denunce che chiedevano la dissoluzione di alcuni partiti e la rimozione del primo ministro Srettha Thavisin e di alcuni membri del governo. Il segretario generale della Commissione, Sawang Boonmee, ha dichiarato che le denunce non contenevano informazioni sufficienti per giustificare ulteriori azioni. Tra le denunce, alcune mettevano in discussione la legalità del partito Pheu Thai, accusandolo di essere influenzato dall'ex primo ministro Thaksin Shinawatra. La Commissione ha confermato che le denunce contro il primo ministro e il suo consigliere Nattawut Saikuar sono state dichiarate non valide, come riportato da Bangkok Post. Le denunce sono state presentate in un contesto di crescente tensione politica in Thailandia, dove il governo attuale è sotto scrutinio per la sua legittimità.