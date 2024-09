Tailandia: Compensazioni per le famiglie colpite dalle inondazioni a Chiang Rai

28 Settembre 2024_ Il governo tailandese ha avviato il pagamento delle compensazioni per oltre 3.800 famiglie colpite dalle inondazioni nella provincia di Chiang Rai. Il Ministero degli Interni ha ricevuto un budget di 3,08 miliardi di baht per supportare le vittime delle inondazioni a livello nazionale. Le famiglie che hanno subito allagamenti per più di 30 giorni riceveranno 30.000 baht, mentre quelle colpite per periodi più brevi riceveranno importi ridotti. La situazione delle inondazioni a Chiang Rai è in miglioramento, ma la provincia rimane in allerta per possibili ulteriori eventi alluvionali. La notizia è riportata dal Bangkok Post. Le inondazioni hanno colpito in particolare i distretti di Muang, Chiang Saen e Mae Sai, aree note per la loro bellezza naturale e la cultura locale.