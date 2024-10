Tailandia: Con for All chiede accelerazione per la nuova Costituzione

04 Ottobre 2024_ Il gruppo di attivisti Con for All ha presentato una richiesta al presidente del Parlamento tailandese, Wan Muhammad Noor Matha, per...

04 Ottobre 2024_ Il gruppo di attivisti Con for All ha presentato una richiesta al presidente del Parlamento tailandese, Wan Muhammad Noor Matha, per avviare rapidamente il processo di redazione di una nuova Costituzione. Gli attivisti temono che, con il tempo limitato del governo attuale, il nuovo documento non possa essere completato in tempo utile. Inoltre, i membri del governo stanno pianificando di discutere le modifiche costituzionali la prossima settimana, mentre il primo ministro, Srettha Thavisin, è stato recentemente inserito nella lista delle 100 persone più influenti del futuro dalla rivista Time. La notizia è stata riportata da thairath.co.th. La Costituzione tailandese è un documento fondamentale che regola il funzionamento del governo e dei diritti dei cittadini.