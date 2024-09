12 Settembre 2024_ Il governo tailandese ha confermato la nomina di Suthin Klangsaeng come vice presidente del Consiglio, una decisione attesa e senza sorprese. Suthin, esponente del partito Pheu Thai, ha ricevuto il sostegno di vari gruppi politici, consolidando la sua posizione all'interno dell'amministrazione. La sua nomina è vista come un passo importante per garantire stabilità politica nel paese. La conferma è stata accolta positivamente dai membri del partito e dai sostenitori. La notizia è riportata da เดลินิวส์. Suthin Klangsaeng è un politico di lungo corso, noto per il suo impegno nella promozione delle politiche sociali e dello sviluppo economico in Tailandia.