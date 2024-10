Tailandia: Controlli intensificati per il settore dei trasporti pubblici

03 Ottobre 2024_ Il Ministero dei Trasporti thailandese ha avviato controlli rigorosi su oltre 13.000 autobus pubblici per garantire la sicurezza e la qualità del servizio. Queste ispezioni mirano a verificare le condizioni dei veicoli e la conformità alle normative vigenti, in risposta a recenti incidenti che hanno sollevato preoccupazioni tra i cittadini. Le autorità hanno sottolineato l'importanza di mantenere standard elevati per il trasporto pubblico, essenziale per la mobilità urbana. I controlli includeranno anche la formazione degli autisti per migliorare la sicurezza stradale. La notizia è stata riportata da กรุงเทพธุรกิจ. Il Ministero dei Trasporti si impegna a garantire un servizio di trasporto pubblico affidabile e sicuro per tutti i cittadini.