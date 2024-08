Tailandia: Controversia sul progetto di distribuzione di 10.000 baht in denaro digitale

10 Agosto 2024_ Un leader di un'organizzazione patriottica ha presentato un ricorso al tribunale amministrativo contro il Primo Ministro e il governo tailandese, accusandoli di abuso di potere per il progetto di distribuzione di 10.000 baht tramite portafogli digitali. Il ricorrente ha sottolineato che il programma, finanziato da tasse e prestiti, è stato criticato da esperti e istituzioni per i rischi di frode e per l'impatto negativo sulle finanze nazionali. Nonostante le obiezioni, il governo continua a sostenere il progetto, previsto per avviare la registrazione dei negozi il 1° ottobre. La notizia è riportata da naewna.com. Il progetto mira a stimolare l'economia, ma solleva preoccupazioni riguardo all'aumento del debito pubblico e alla sostenibilità finanziaria del paese.