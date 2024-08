Tailandia: Controversie politiche e richieste di scioglimento per il partito Pheu Thai

27 Agosto 2024_ In Tailandia, il partito Pheu Thai affronta una richiesta di scioglimento presentata da un anonimo, che accusa il partito di essere sotto l'influenza di Thaksin Shinawatra, ex primo ministro. La Commissione Elettorale è stata sollecitata a portare la questione davanti alla Corte Costituzionale, citando violazioni etiche da parte di membri del governo. Nel frattempo, il partito Phalang Pracharat ha sollevato preoccupazioni riguardo alla mancanza di comunicazione per l'assegnazione di un ministro, il generale Patcharawat Wongsubun. La situazione politica rimane tesa, con l'attenzione rivolta alla formazione del nuovo governo e alla gestione delle inondazioni nel nord del paese. La notizia è riportata da naewna.com. Le dinamiche politiche in Tailandia sono influenzate da figure storiche come Thaksin Shinawatra, che ha governato il paese in passato e continua a esercitare un'influenza significativa.