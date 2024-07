Tailandia: Corte Costituzionale deciderà sullo scioglimento del Move Forward Party

17 Luglio 2024_ La Corte Costituzionale della Tailandia emetterà il verdetto sul caso di scioglimento del Move Forward Party (MFP) il 7 agosto. La decisione segue una petizione presentata dalla Commissione Elettorale (EC) che accusa il MFP di voler rovesciare il regime democratico con il Re come capo di stato. La petizione, presentata a marzo, sostiene che le azioni del MFP sono ostili alla monarchia costituzionale, in particolare per i tentativi di modificare la legge sulla lesa maestà. La Corte ha ritenuto che ci fossero prove sufficienti per una decisione e ha fissato la data del verdetto. Lo riporta il Bangkok Post. Il MFP ha tempo fino al 24 luglio per presentare una dichiarazione finale scritta.