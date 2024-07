Tailandia: Corte Costituzionale fissa udienza per il caso del Primo Ministro

11 Luglio 2024_ La Corte Costituzionale della Tailandia ha fissato la prossima udienza per il 28 luglio nel caso che vede coinvolto il Primo Ministro Srettha Thavisin, accusato di conflitto di interessi. La questione riguarda la nomina di Pichit Chuenban, consigliere legale di Srettha, come ministro nell'ufficio del primo ministro. La decisione di posticipare l'udienza è stata presa per concedere più tempo alla difesa per prepararsi. Il caso è stato presentato da 40 senatori uscenti che chiedono la rimozione di Pichit in base alla Sezione 160 (6) della costituzione, che vieta ai ministri di avere conflitti di interesse. Lo riporta il Bangkok Post. La Corte dovrà concludere il caso entro la data stabilita.