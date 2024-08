Tailandia: Cresce il numero di piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria

21 Agosto 2024_ Il credito in Tailandia ha rivelato un aumento significativo delle piccole e medie imprese (PMI) in difficoltà, con 31.000 aziende che hanno registrato debiti deteriorati nel secondo trimestre. Inoltre, altre 34.000 PMI sono in ritardo nei pagamenti, portando il totale a quasi 70.000 imprese a rischio di insolvenza. Le banche, come Kasikorn Bank e Bangkok Bank, stanno cercando di ristrutturare i debiti per supportare queste aziende, mentre la concorrenza con il mercato cinese sta aggravando la situazione. La fonte di queste informazioni è il sito กรุงเทพธุรกิจ. La crescente crisi delle PMI in Tailandia evidenzia la necessità di interventi urgenti per sostenere il settore economico locale.