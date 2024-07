Tailandia: Cresce la tensione politica in attesa della sentenza della Corte Costituzionale

26 Luglio 2024_ La tensione politica in Tailandia è destinata ad aumentare il prossimo mese, poiché la Corte Costituzionale si appresta a emettere una sentenza su casi di grande rilevanza che riguardano il Move Forward Party (MFP) e il Primo Ministro Srettha Thavisin. Fonti vicine all'MFP ritengono che le possibilità di sopravvivenza del partito siano scarse, mentre Srettha, candidato del Pheu Thai, ha dichiarato di essere pronto a combattere. I casi in questione coinvolgono Srettha e un'altra candidata del Pheu Thai, Paetongtarn Shinawatra, e riguardano accuse legate alla società di sviluppo immobiliare di Srettha e alla campagna dell'MFP contro la legge sulla lesa maestà. La Corte Costituzionale è attesa a pronunciarsi sui casi all'inizio di agosto, come riportato da Bangkok Post. La sentenza potrebbe avere un impatto significativo sulla stabilità del governo e sul futuro politico di Srettha, che potrebbe vedere la sua carriera in pericolo in caso di esito negativo.