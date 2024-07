Tailandia: Crescita economica prevista al 3% fino al 2028

4 Luglio 2024_ La Banca di Thailandia (BOT) prevede che l'economia tailandese crescerà del 3% annuo fino al 2028, un livello inferiore rispetto al passato. Il governatore della BOT, Sethaput Suthiwartnarueput, ha sottolineato che la ripresa economica è lenta e che molte persone stanno ancora affrontando difficoltà finanziarie. La crescita trimestrale per il 2024 è stimata tra il 2% e il 4%, con un miglioramento previsto per il 2025. Secondo Bangkok Business News, per aumentare la crescita economica, è necessario ristrutturare l'economia, migliorare l'efficienza del lavoro e investire in nuove tecnologie. La BOT ha anche discusso la possibilità di modificare l'obiettivo di inflazione in collaborazione con il Ministero delle Finanze.