Tailandia: Crisi economica in corso, le imprese chiedono interventi urgenti al governo

29 Agosto 2024_ Le imprese tailandesi stanno affrontando una grave crisi economica, con migliaia di attività chiuse in tutto il Paese. I rappresentanti delle camere di commercio regionali hanno sollecitato il nuovo governo a stimolare la domanda interna e a rivedere la distribuzione del budget per sostenere le province. In particolare, si evidenzia la necessità di misure per migliorare la competitività delle piccole e medie imprese e di affrontare l'impatto degli investimenti esteri, in particolare da parte di capitali cinesi. La fonte di questa notizia è prachachat.net. Le preoccupazioni riguardano anche l'inefficacia delle attuali politiche economiche e la necessità di un intervento più diretto per sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione.