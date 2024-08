Tailandia: Crisi interna nel Palang Pracharath Party per le nomine ministeriali

21 Agosto 2024_ Il Palang Pracharath Party (PPRP) è in crisi a causa di un conflitto tra il leader Prawit Wongsuwon e il segretario generale Thamanat Prompow, che minaccia di lasciare il partito dopo essere stato escluso dalle nomine per i posti di governo. La situazione si complica ulteriormente con le tensioni interne riguardanti le nomine ministeriali, mentre il nuovo Primo Ministro Srettha Thavisin sta finalizzando la composizione del suo gabinetto. Thamanat, che è anche deputato per Phayao, ha espresso il suo disappunto e ha accusato alcuni membri del partito di slealtà, affermando che non lavorerà più con loro. La crisi si intensifica con la minaccia di Thamanat di abbandonare il partito, che conta oltre 300 deputati nella Camera dei Rappresentanti. La notizia è riportata dal Bangkok Post. Il PPRP è un partito politico thailandese che ha avuto un ruolo significativo nella recente politica del paese.