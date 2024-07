Tailandia: Critiche al piano di riclassificazione della cannabis come narcotico

14 Luglio 2024_ Il governo tailandese è stato criticato per il piano di riclassificare la cannabis come narcotico, una mossa che potrebbe danneggiare...

14 Luglio 2024_ Il governo tailandese è stato criticato per il piano di riclassificare la cannabis come narcotico, una mossa che potrebbe danneggiare le imprese e la fiducia degli investitori. Una commissione della Camera dei Rappresentanti, responsabile del disegno di legge, si riunirà lunedì per discutere la proposta. Il Ministero della Salute Pubblica ha suggerito che la cannabis, ad eccezione di rami, radici e semi, dovrebbe essere riclassificata come narcotico. Anche le infiorescenze e i materiali con più dello 0,2% di THC saranno considerati narcotici. Lo riporta il Bangkok Post. La riclassificazione potrebbe avere un impatto significativo sull'industria della cannabis in Tailandia.