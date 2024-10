Tailandia: Critiche di Santith a Premier Uung-Ing dopo un mese di governo

05 Ottobre 2024_ Santith Limthongkul, fondatore del quotidiano Manager, ha espresso forti critiche nei confronti della Premier Uung-Ing, alias Phaethongthan Shinawatra, dopo solo un mese dal suo insediamento. Durante il programma "Santith Talk", ha avvertito che la Premier deve affrontare tre questioni cruciali e non lasciarsi influenzare da chi la circonda. Santith ha sottolineato l'importanza di lavorare per il bene del paese e di non dimenticare il passato del padre di Uung-Ing, Taksin Shinawatra, implicato in scandali. La notizia è riportata da mgronline.com. Santith ha avvertito che se la situazione non migliorerà, potrebbe scendere in piazza per protestare contro il governo.