Tailandia: Crollo di un edificio a Bangkok causa 2 morti e 7 feriti

3 Luglio 2024_ Un edificio in costruzione a Bangkok è crollato, causando la morte di due persone e il ferimento di altre sette. L'incidente è...

3 Luglio 2024_ Un edificio in costruzione a Bangkok è crollato, causando la morte di due persone e il ferimento di altre sette. L'incidente è avvenuto nel distretto di Pathum Wan, una zona centrale della capitale tailandese. Le autorità locali hanno immediatamente avviato le operazioni di soccorso e stanno indagando sulle cause del crollo. Il governo ha esortato le commissioni di approvazione a monitorare attentamente la gestione finanziaria dei progetti edilizi. Lo riporta il sito di notizie เดลินิวส์. Le autorità stanno anche valutando misure aggiuntive per prevenire futuri incidenti simili.