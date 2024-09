Tailandia: Dheeradon Dissara rappresenterà il Paese alla competizione Campari Red Hands in Italia

05 Settembre 2024_ Dheeradon “Gotji” Dissara, General Manager di Ray Cocktail and Bite, ha vinto la competizione di cocktail Campari Red Hands Thailand 2024, tenutasi al Radisson Blu Plaza di Bangkok. La vittoria gli consente di rappresentare la Tailandia alla competizione Campari Red Hands Asia 2024, che si svolgerà a Milano, Italia, nel novembre 2024. L'evento ha visto la partecipazione di 109 concorrenti, con nove finalisti che hanno sfidato le loro abilità in un tema dedicato ai cocktail. La competizione, che celebra la tradizione di Campari, riunirà i migliori bartender asiatici per contendersi il titolo di Campione di Campari Red Hands Asia. La notizia è stata riportata da bangkokpost.com. La competizione segna il ritorno dell'evento dopo cinque anni e sottolinea l'importanza della cultura del cocktail in Asia.