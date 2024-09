Tailandia: Difficoltà nella realizzazione dell'aumento del salario minimo a 400 baht al giorno

28 Settembre 2024_ Il governo tailandese, guidato dal primo ministro Paetongtarn Shinawatra, sta affrontando notevoli difficoltà nel portare avanti la promessa di aumentare il salario minimo a 400 baht al giorno, prevista per il 1° ottobre 2024. Le riunioni del comitato per la determinazione dei salari si sono ripetutamente interrotte a causa dell'assenza di rappresentanti del settore privato, evidenziando le tensioni tra governo e datori di lavoro. Nonostante le promesse di crescita economica, il PIL della Thailandia ha mostrato segni di stagnazione, rendendo difficile l'attuazione di tale politica. La fonte di queste informazioni è mgronline.com. La situazione attuale solleva interrogativi sulla capacità del governo di mantenere le promesse fatte durante la campagna elettorale, in un contesto economico complesso e in evoluzione.