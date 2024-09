Tailandia: Diminuzione della fiducia economica nelle province meridionali

01 Settembre 2024_ Un recente sondaggio ha rivelato un calo dell'indice di fiducia economica e sociale in 14 province del sud della Thailandia, a causa della continua crisi economica e dell'aumento del debito delle famiglie. Il professor Vivat Chanthakinthong ha sottolineato che la situazione economica generale, i redditi e le spese per il turismo sono in declino, con un impatto negativo sulla qualità della vita dei cittadini. Si raccomanda al nuovo governo di attuare misure urgenti per stimolare l'economia, come l'erogazione di aiuti in contante di 10.000 baht. La fonte di questa notizia è matichon.co.th. Il professor Vivat ha anche evidenziato la necessità di politiche chiare e tempestive da parte del governo per affrontare le preoccupazioni dei cittadini e migliorare la situazione economica.