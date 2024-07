Tailandia: Dipartimento della Pesca sospende la vendita di prodotti ittici

17 Luglio 2024_ Il Dipartimento della Pesca della Tailandia ha annunciato la sospensione della vendita di prodotti ittici a causa di motivi non...

17 Luglio 2024_ Il Dipartimento della Pesca della Tailandia ha annunciato la sospensione della vendita di prodotti ittici a causa di motivi non specificati. La decisione è stata presa dopo che sono emerse discrepanze nelle dichiarazioni ufficiali riguardanti la sicurezza e la qualità dei prodotti. Le autorità stanno conducendo ulteriori indagini per chiarire la situazione e garantire la sicurezza alimentare. La sospensione ha suscitato preoccupazioni tra i consumatori e gli operatori del settore ittico. Lo riporta il sito di notizie เดลินิวส์. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.