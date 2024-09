Tailandia: Diplomazia educativa con Carnegie Mellon per sviluppare competenze digitali

01 Settembre 2024_ Il 15 agosto 2024, il Ambasciatore Surya Jindawong e una delegazione tailandese hanno visitato la Carnegie Mellon University a Pittsburgh, Pennsylvania, per discutere la cooperazione nell'ambito della formazione di lavoratori altamente qualificati. Durante l'incontro con il rettore Farnam Jahanian, sono stati esplorati modi per migliorare le competenze digitali del personale tailandese e promuovere l'istruzione nelle discipline STEM. Questa iniziativa è parte di un impegno più ampio della Thailandia per sostenere la crescita dell'industria tecnologica avanzata, come i semiconduttori e l'intelligenza artificiale. La notizia è stata riportata da dailynews.co.th. La visita segue discussioni precedenti tra il Primo Ministro tailandese e funzionari statunitensi, evidenziando l'importanza della collaborazione internazionale nell'istruzione.