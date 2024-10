Tailandia: Discussione in Parlamento sulla giustizia per il caso di Tak Bai

26 Ottobre 2024_ Il Parlamento tailandese ha avviato una discussione urgente riguardo al caso di Tak Bai, un evento tragico avvenuto 20 anni fa che ha portato alla morte di oltre 7.000 persone. Due mozioni sono state presentate per esaminare l'impatto della scadenza dei termini legali e per garantire che la giustizia venga servita. I membri del Parlamento hanno espresso preoccupazione per la mancanza di responsabilità da parte delle autorità e hanno chiesto un'azione concreta per affrontare la questione. La fonte di questa notizia è naewna.com. La situazione è particolarmente delicata, poiché il caso di Tak Bai è un punto cruciale nelle relazioni tra lo stato tailandese e le comunità del sud, dove si sono verificati conflitti e violenze nel corso degli anni.